Mezzasoma: "Palazzina comunale: disagi ai cittadini per i lavori"

"Quanti disagi ancora subirà la cittadinanza in attesa della conclusione dei lavori nella palazzina della delegazione comunale?". Lo chiede, a Porto Potenza, il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Stefano Mezzasoma. "Dopo aver già presentato un’interrogazione in Consiglio comunale a febbraio – dice il pentastellato –, torno a segnalare alla giunta Tartabini-Casciotti i gravi e pesanti disagi lamentati dai cittadini per il protrarsi dei lavori all’ufficio Anagrafe di Porto Potenza. È dal lontano ottobre 2021 che, in vista dell’intervento di miglioramento sismico nella palazzina municipale, gli uffici furono trasferiti “temporaneamente“ in viale Regina Margherita. Tuttavia l’inadeguatezza dell’edificio, dove sono stati ricavati gli uffici Servizi demografici, Lavori pubblici e Demanio, Programmazione e sviluppo obiettivi strategici e Distribuzione sacchetti raccolta differenziata, viene ripetutamente segnalata e lamentata dai tanti cittadini".

Inoltre, Mezzasoma aggiunge ancora: "Tutti coloro che debbono richiedere documentazione all’ufficio Anagrafe si trovano costretti ad aspettare in piedi fuori dall’ufficio, esposti sia al solleone che al freddo, vento e pioggia, in concomitanza con coloro che debbono accedere al comando della polizia locale. Questa grave situazione si è già protratta per troppo tempo, e ora la giunta dovrebbe porre rimedio".