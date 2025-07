"Mezzi pesanti sul lungomare nord, soluzione parziale"

Mezzi pesanti che si infilano sul lungomare nord, nonostante il divieto, e restano bloccati perché il litorale è senza sbocco per veicoli oltre una certa dimensione. Andrea Ruffini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia ed esponente dell’associazione balneare Popolo produttivo ha una sua proposta, non recepita dal Comune. "A breve – spiega – sarà istallato un cartello dissuasore per camion sul lungomare nord all’altezza dello chalet Dune. È una mia proposta per risolvere l’annoso problema dei camion e pullman che arrivano fino al sottopasso Broccolo, mediamente uno al giorno, e poi devono tornare indietro con l’assistenza degli agenti della polizia locale, impegnati in queste operazioni almeno tre volte alla settimana". Ma Ruffini aveva chiesto di mettere il cartello all’altezza del Castellaro. "Convengono – dice – con questa soluzione anche i balneari che fanno parte del Popolo produttivo, ma i tecnici comunali e il comando della polizia locale hanno individuato come migliore il posizionamento all’altezza dello chalet Dune. Mi auguro – conclude – che questo basti a risolvere il problema, ma chiedo di appurare la modalità con cui i mezzi molto lunghi possano girare intorno alla rotatoria davanti a quello chalet Dune e poi trovare un’uscita senza creare disagi alla circolazione".