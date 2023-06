Mezzo agricolo si sfrena, 39enne portato d’urgenza a Torrette

Un infortunio sul lavoro si è registrato anche ieri a Recanati, in un’azienda agricola dove erano in corso alcune operazioni per la raccolta della frutta. L’allarme è arrivato intorno alle 11.30 dalla zona di Montefiore di Recanati, vicino al birrificio Laurus. Un 39enne di origini indiane stava lavorando con un trattore per sistemare le reti sugli alberi delle ciliegie. Ma a un certo punto si sarebbero disattivati i freni e il mezzo si sarebbe messo in movimento.

L’operaio è caduto a terra. Subito sono stati chiamati i soccorsi e il personale del 118, dopo aver prestato le prime cure al 39enne, ha ritenuto necessario farlo ricoverare d’urgenza a Torrette. In eliambulanza dunque il ferito è stato portato ad Ancona. La prognosi per lui è riservata, a causa delle fratture riportate nella caduta.

Nell’azienda agricola intanto sono arrivati gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che hanno svolto i primi accertamenti per chiarire la dinamica dell’infortunio. Gli ispettori hanno deciso di mettere sotto sequestro il mezzo su cui stava lavorando il bracciante, perché è sembrato che ci fosse qualche aspetto da chiarire su quanto fosse rispettoso delle norme in materia di sicurezza. Gli accertamenti comunque sono ancora in corso per fare chiarezza sul mezzo e sull’episodio che ha coinvolto il 39enne di origini indiane, ora a Torrette.