Mezzo chilo di droga sotto al sedile dell’auto, arrestato

A bordo della sua macchina stava uscendo dal casello autostradale della A14 a Loreto-Porto Recanati, quando è stato fermato da una pattuglia della Guardia di finanza che ha iniziato a perquisirgli il mezzo. E così, grazie all’infallibile fiuto del cane antidroga, è saltato fuori ben mezzo chilo di cocaina che era stato nascosto sotto al sedile (dal lato guidatore). A finire in manette è stato un campano di 48 anni, residente a Napoli. L’episodio è successo nei giorni scorsi, al confine tra le due città marchigiane. Intorno alle 17.30, il 48enne al volante della sua auto stava percorrendo l’A14, finché ha deciso di uscire dal casello Loreto-Porto Recanati.

Non ha fatto troppi metri che subito dopo è stato intercettato da un’auto dei finanzieri della Tenenza di Osimo, impegnata in una serie di controlli stradali lungo gli snodi di collegamento più importanti della zona. Tuttavia, dopo che l’auto ha accostato, i militari si sono presto insospettiti.

Infatti hanno chiesto al campano del perché si trovasse in terra marchigiana, ma lui è apparso alquanto nervoso. A quel punto è scattata la perquisizione dentro al veicolo e sul posto è arrivata anche l’unità cinofila Olimpo. E in breve il cane antidroga ha scoperto che sotto al sedile del guidatore c’erano qualcosa, ovvero 500 grammi di cocaina, nascosti dentro a un doppiofondo che si azionava con un meccanismo posto sul montante della cintura di sicurezza.

Dalle analisi è emerso che la droga era pura al 95 per cento. Stando sempre agli investigatori, quella partita di droga sarebbe stata destinata al mercato dello spaccio osimano e una volta tagliata e confezionata per la vendita avrebbe potuto fruttare oltre 50mila euro. Il 48enne è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, per poi essere condotto al carcere di Montacuto, ad Ancona, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

