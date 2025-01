Mezzo del Cosmari perde olio in via XX Settembre

Un guasto improvviso a una spazzatrice del Cosmari ha provocato ieri mattina una pericolosa perdita di olio lungo via XX Settembre, causando disagi e la chiusura temporanea della strada. L’incidente, verificatosi mentre il mezzo era impegnato nella pulizia delle strade, ha reso necessario un intervento urgente per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità. Il mezzo ha iniziato a perdere olio già all’inizio della via, ma la fuoriuscita più significativa è avvenuta davanti all’ingresso del giardino della casa di riposo degli Ircer. La presenza del liquido ha reso il fondo stradale estremamente scivoloso, costringendo le autorità a chiudere immediatamente la strada al traffico per evitare rischi di incidenti. La chiusura ha causato notevoli disagi, soprattutto nelle prime ore del mattino, un momento critico per la viabilità locale data la vicinanza con la scuola San Vito, situata nell’adiacente via Roma. La strada è particolarmente frequentata a quell’ora da genitori e studenti, oltre che da residenti e lavoratori. Sul posto è intervenuta prontamente la ditta Mpm Soccorso Stradale, specializzata nella pulizia delle pavimentazioni stradali. Gli operatori hanno sparso grandi quantità di breccia e sabbia lungo il tratto interessato per assorbire il liquido e mitigare i rischi di scivolamento. Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento, la strada è stata riaperta al traffico intorno alle 9.30 ripristinando la normalità per automobilisti e pedoni.

Antonio Tubaldi