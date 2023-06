"Mezzo milione di euro ancora non incassato"

"Ogni numero, pur reale, va letto con attenzione e approfondimento", sottolinea l’assessore comunale Marco Caldarelli. "I proventi derivanti da violazioni al codice della strada nel 2022 nel comune di Macerata, in realtà, superano il milione di euro, ma la cifra riportata nel rendiconto è corretta perché depurata delle spese", spiega. Un valore che è la risultante di diverse voci. "Circa 492mila euro riguardano multe già pagate, soldi già incassati. Il resto, 518mila euro, a parte qualche voce minore, riguarda multe che sono state iscritte a ruolo nel 2022, dunque non ancora incassate, riferite agli anni precedenti. Così accade sempre. Le contravvenzioni elevate alla fine dello scorso anno e non pagate subito, com’è evidente, saranno iscritte a ruolo quest’anno". Alla cifra globale vanno poi sottratte le spese e si arriva al valore (oltre 977mila euro) riportato nella relazione trasmessa al ministero dell’Interno Le infrazioni rilevate sono poco più di 14mila, ma pochissime riguardano il superamento dei limiti di velocità, visto che i proventi specifici derivanti da questa voce sono appena 1.955 euro. "La stragrande maggioranza delle sanzioni riguarda violazioni inerenti al divieto di fermata e di sosta – specifica Caldarelli –. C’è, poi, da tener conto del fatto che sono cambiate alcune situazioni, ad esempio la Ztl non è più attiva. In generale, però, il superamento dei limiti di velocità non è un problema, se non in alcune strade specifiche dove abbiamo intenzione di installare dei rilevatori elettronici".

Franco Veroli