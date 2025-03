Mezzo milione di tabacchi illegali. Maxi sequestro di prodotti. Importatore di Corridonia nei guai

Cartine, filtri e altri articoli per fumatori di contrabbando in arrivo da San Marino, pronti per essere rivenduti in tutte le Marche, per un totale di circa cinque milioni di prodotti. Nei guai è finito l’importatore, di Corridonia, che è stato denunciato per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il maxi sequestro da parte delle fiamme gialle di Macerata ha portato alla luce 200 chili di prodotti "equivalenti" al tabacco di contrabbando.

Tutto era cominciato quando, ad aprile dello scorso anno, i finanzieri del gruppo di Macerata avevano fermato, nelle vicinanze del casello autostradale di Civitanova, un’auto palesemente carica di merce.

Il controllo all’interno della macchina aveva consentito di rinvenire oltre mezzo milione di prodotti accessori ai tabacchi da fumo, tra cui cartine arrotolate senza tabacco, filtri e cartine semplici. Subito erano partite delle indagini, che avevano consentito di accertare che gli accessori per fumatori erano stati illecitamente importati dallo stato di San Marino da parte dell’uomo di Corridonia fermato nei dintorni del casello. Li trasportava in macchina senza alcuna documentazione fiscale che ne giustificasse l’acquisto e che ne attestasse il preventivo versamento della relativa imposta di consumo, in totale assenza di idonea licenza all’acquisto dei beni in esenzione d’imposta. Immediatamente era scattato il sequestro e le indagini da parte dei finanzieri erano proseguite per accertare cosa ci fosse dietro quel trasporto.

L’importatore è stato denunciato alla Procura per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

In seguito al sequestro, dunque, le indagini sono proseguite sia attraverso l’analisi tecnica del cellulare sequestrato all’uomo, al cui interno sono state rinvenute migliaia di chat, sms, e-mail, documentazione e foto, sia attraverso l’esame degli spostamenti delle autovetture che sarebbero state utilizzate per acquistare i prodotti dall’estero. Le indagini, nel loro complesso, hanno permesso di identificare circa sessanta operatori commerciali nel territorio marchigiano che si rifornivano da lui. Sulle attività proseguiranno le indagini per accertare con esattezza le imposte evase: le sanzioni, quantificabili, in totale, vanno da un minimo di 200mila euro ad un massimo di circa 500mila euro, correlate agli oltre 200 chili di prodotti "equivalenti" al tabacco di contrabbando rinvenuto.

L’operazione delle fiamme gialle si inserisce in una più ampia attività di controllo per tutelare l’economia legale.