Mezzo milione con un grattino da 5 euro: “Non riuscivo a crederci”

Porto Recanati, 10 giugno 2025 – È andato al bar e ha comprato un gratta e vinci da cinque euro del tipo “Il miliardario”, come aveva fatto in tante altre occasioni. Ma questa volta è rimasto incredulo, quando si è accorto di aver portato a casa uno strabiliante bottino da mezzo milione di euro. Questa l’incredibile vincita che si è registrata sabato pomeriggio al bar “Il gatto” in via Garibaldi, a Porto Recanati.

Il fortunato vincitore si chiama Julian Koci ed è un operaio di origini albanesi che vive da tanto tempo in città con la sua famiglia e proprio oggi compirà 49 anni: un bel regalo di compleanno. Ed è lui a raccontare la grandissima emozione vissuta.

“Verso le 17 ero andato al bar e come mio solito ho tentato la fortuna – spiega Koci –. Perciò ho chiesto al titolare Giovanni Matassini di darmi un gratta e vinci del tipo “ll miliardario“ e mi sono messo a giocare, grattando il biglietto. A quel punto ho visto che era uscita la combinazione che garantisce la vincita massima, di ben mezzo milione. Allora, quasi sotto choc, mi sono girato e ho dato il grattino nella mani di Matassini, dicendogli “Giovanni, dimmi che è vero e che non è uno scherzo“. E lui ha subito controllato e mi ha risposto “È vero, è tutto vero”. Visto che ero ancora incredulo e stordito, gli ho chiesto “dammi uno schiaffo in faccia, che ancora non ci credo”.

A quel punto è scattata una sorta di festa dentro al bar e, tra gli applausi, Koci ha offerto da bere a tutti i clienti presenti, felici con lui per quel regalo imprevisto.

“Ieri pomeriggio sono andato in banca, perché ora c’è da contattare l’ufficio centrale delle lotterie nazionali per conoscere le modalità con le quali potrò incassare la vincita – riprende il 49enne –. Comunque ai 500mila euro va sottratto il 20 per cento di tasse, quindi rimarrà la cifra di 400mila euro. La mia intenzione è adesso di comprarmi una casa, mentre il resto dei soldi li metterò da parte per le varie necessità. Posso solo dire che sono due giorni che non dormo per l’emozione – ammette ancora l’uomo –. Devo dire che tanti amici sono stati carini nei miei confronti e si sono congratulati con me. Mi è sempre piaciuto giocare, ma in passato avevo fatto solamente un paio di vincite modeste, da appena mille euro l’una. Di sicuro, nonostante siano arrivati questi soldi imprevisti, ora continuerò a lavorare, però non di sabato e né di domenica, e anzi mi prenderò qualche weekend libero per stare più tempo con la mia famiglia”.