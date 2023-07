Mezzo quartiere lasciato per ore senza corrente

Senza elettricità, tra caldo torrido e allarmi che suonano senza sosta: così ieri si sono ritrovati i residenti delle vie Valadier, Resse, Mazenta e Morelli, dietro via Spalato. "Nei giorni scorsi – racconta un residente – Enel ha avvisato del distacco di energia dovuto alla necessità di fare i lavori. Ho subito diffidato la società via Pec, chiedendo di rinviare un intervento che era programmato, dunque non urgente, per evitare di rimanere senza energia proprio nella giornata da bollino rosso. In questa zona vivono tanti anziani, alcuni anche allettati, e sono stati lasciati senza condizionatori proprio in una giornata che era stata annunciata come torrida, e che infatti lo è stata. Non è possibile comportarsi in questo modo". Il residente ha segnalato la vicenda anche alla prefettura e al Comune. A quanto sembra, l’interruzione sarebbe stata necessaria per un intervento a una cabina in via Spalato. In aggiunta al disagio dovuto ai condizionatori spenti, i residenti ieri hanno pure dovuto fare i conti con gli allarmi antifurto che, in questi casi, possono scattare: con i proprietari assenti, le sirene hanno iniziato a farsi sentire dal primo pomeriggio, suscitando ulteriori proteste. La corrente elettrica è tornata nella zona poco dopo le 16, lasciando comunque molti malumori.