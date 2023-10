Mezzo secolo con il judo: "Impegno per il sociale"

L’Asd Alfa Judo Civitanova spegne cinquantacinque candeline. Sabato, al ristorante ‘Il Merendero’ di Casette d’Ete, si terrà la cena per festeggiare i cinquantacinque anni di attività del sodalizio sportivo con sede in via Einaudi, fondato nel 1968 da Rodolfo Prenna detto ‘Lo fofo’. Per l’occasione, saranno presenti i tesserati del club e i familiari dello stesso Prenna e si terrà anche una lotteria di beneficienza con premi un televisore di cinquantacinque pollici, un tablet e tre buoni spesa al Caol di via Carducci. La società è impegnata nel sociale, con il corso riservato ai ragazzi di ‘Ama Down’: "Un progetto che va avanti da dieci anni con risultati eccezionali – spiega il presidente di Alfa Judo, Angelo Mercanti –: vengono attivate la psicomotricità e insegnate le varie tecniche di questa disciplina che insegna calma, concentrazione ed autostima. In questo modo si superano le barriere e si dimostra che non è vero che con la malattia non si può praticare sport. Altre lezioni hanno coinvolto i ragazzi dell’Anffas e le scuole elementari". Al momento Alfa Judo conta circa cento iscritti, mentre nel 2021 ne erano sedici contro i centotrenta nel 2019. Una riduzione che avvenne a causa del Covid19. Oltre a Mercanti, i collaboratori Lara Benedetti, Mauro Morbiducci, Desiderio Ferracuti, Pierfrancesco Zigiotti e Claudio Cicarilli. E gli obiettivi futuri sono tantissimi.

Francesco Rossetti