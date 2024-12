Mezzo secolo con Regina Pacis. I festeggiamenti della parrocchia

Giornate di festeggiamenti per i primi 50 anni dalla fondazione della Parrocchia "Regina Pacis" di Matelica. Insieme con la comunità, i sacerdoti, il vescovo Francesco Massara e l’amministrazione comunale, ne sono stati raccontati e ricordati i 50 anni di storia, dalla prima sede alla costruzione della nuova chiesa fino al grande lavoro svolto dal mitico don Franco Paglioni e dagli altri sacerdoti che si sono succeduti durante questi cinque decenni. "Grazie al parroco don Ruben e ai suoi collaboratori per aver organizzato la giornata – ha commentato per l’occasione il sindaco di Matelica, Denis Cingolani –. Quella di Regina Pacis è una comunità che è cresciuta tantissimo nel corso degli anni, tanto da diventare il quartiere più popoloso della città. Avere a disposizione una guida religiosa come quella offerta dai parroci di Regina Pacis è un privilegio per i nostri cittadini".