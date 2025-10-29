Mezzo secolo del gruppo scout. Insieme per rinnovare la promessa

Ha festeggiato lo straordinario traguardo dei 50 anni il gruppo scout San Severino 1. Nato nel 1975 dai sogni e dai cuori di Marta Bellomarì, don Aldo "Dony" Romagnoli e Delio Stortini, ha formato generazioni di giovani che sono cresciuti con valori solidi, in un intreccio di amicizia, amore verso il prossimo e il creato e fede. Un gioco, quello dello scoutismo, che non è mai stato soltanto avventura, ma un modo per crescere insieme, per imparare a guardare il mondo con occhi aperti e cuore grato.

In mezzo secolo di cammini, il gruppo ha vissuto giorni di pioggia e di sole, ha montato tende sotto cieli infiniti, ha acceso fuochi intorno ai quali si sono intrecciate voci, canti e sogni. Ha scalato montagne, sorriso e cantato anche nelle difficoltà, condiviso pasti semplici a ricchi di amore, ha imparato che la bellezza non sta solo nella vetta, ma nel percorso che si fa insieme. E, lungo il cammino, ha salutato anche chi ha lasciato questo mondo troppo presto, come Marta Bellomarì in onore della quale è stato intitolato il branco dei lupetti e delle lupette.

Durante la giornata di domenica il gruppo, e anche gli ex scout, si sono ritrovati per rinnovare la loro promessa, per condividere un pranzo e passare del tempo insieme. E in quel cerchio, come sempre, c’erano anche loro, Dony e Delio, eterni ragazzi, presenza discreta, luminosa e costante. Perché lo scoutismo è così: non finisce mai davvero. Continua nei ricordi, nei gesti, in ogni promessa mantenuta e nel modo in cui ci si pone di fronte alla vita. Continua in chi, ogni giorno, augura "Buona strada" ad un amico, un figlio, un collega.

Gaia Gennaretti