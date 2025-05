Mezzo secolo di Famiglia Nuova: "Una mano a chi è in un vicolo cieco"

Famiglia Nuova festeggia 50 anni di attività nel supporto alle giovani coppie, la tutela della vita nascente, l’aiuto a donne e famiglie in difficoltà. L’associazione nel Centro Aurora di via Einaudi è un punto di riferimento, una mano tesa. "Famiglia Nuova è stata resa possibile grazie a una schiera di volontari con competenze professionali specifiche – spiega Stefano Maggini, responsabile della struttura che vede all’opera consulenti familiari e sociali, psicologi e pedagogisti, medici e legali –. L’anima prima è stato don Vincenzo Marucci, che ha contribuito con la sua umanità ed esperienza a formare tanti nostri volontari tramite corsi appositi". Maggini, avvocato ma anche mediatore e consulente familiare, svolge il servizio dal 1995 "con slancio, a contatto con tante persone e problemi che ci hanno arricchito. In questi decenni vi sono state oltre 50 professionisti che, con i volontari, hanno contribuito a far funzionare tutto, compresi il consultorio familiare e il centro di solidarietà. Famiglia Nuova ha cominciato a operare come aiuto alla famiglia quando ancora non se ne avvertiva la necessità. Ma i cambiamenti dal Duemila in poi hanno fatto emergere tante necessità. Il nostro tratto distintivo? Non siamo mai stati un ambulatorio né uno studio di psicoterapia, ma semplicemente un’équipe avente a cuore le persone nella loro concretezza di vita. La soddisfazione più grande è quando facciamo tornare il sorriso sul volto di una ragazza, di una donna, di una coppia. In qualche occasione la presidentessa del tribunale per i minori di Ancona ha lodato il nostro centro, perché abbiamo risolto casi difficili in cui con la sola legge non si riusciva. È molto bello anche quando, aiutando economicamente una mamma o una famiglia, ha avuto la meglio la vita nascente". Per il supporto alle donne e famiglie in difficoltà c’è il Banco alimentare. "La vera carta vincente – ribadisce Maggini – è offrire un’alternativa a chi si trova in un vicolo cieco".

Ennio Ercoli