Mezzo secolo di Pallottini antincendi Donato un defibrillatore al Comune

La Pallottini anticendi celebra i suoi cinquant’anni donando un defibrillatore al Comune. Nello scenario di villa Castellano (Porto Sant’Elpidio), venerdì sera, festa grande per il mezzo secolo di attività del sodalizio civitanovese con sede in via dell’Industria. Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore al commercio Francesco Caldaroni e, al termine della cena, tutti gli ospiti, tra cui i dipendenti dell’azienda che sono circa cinquanta e gli amici, hanno assistito alla proiezione di un filmato che riassumeva la vita e l’attività della Pallottini. Poi, é stato il momento della consegna del Dae, da parte di Massimiliano Pallottini e dell’amministratore delegato Emanuele Bongiorno a Ciarapica. "Questi cinquant’anni – le parole del primo cittadino – rappresentano un punto di partenza utile per raggiungere ulteriori obiettivi". All’appuntamento era presente anche Cesare Tomassetti, consigliere dell’Airc, la Fondazione per la Ricerca sul cancro, che ha non ha mancato di sottolineare il gesto compiuto dalla Pallottini alcune settimane fa, cioè l’acquisto di circa ottanta azalee in favore della stessa associazione. "I nostri servizi e i nostri prodotti nel settore della prevenzione e sicurezza sono presenti in oltre ottomila aziende e privati", ha ricordato Bongiorno, che ha poi ringraziato i vari componenti dell’azienda come l’amministratore unico Laura Gaetani con i figli Massimiliano e Roberto Pallottini, Massimo Bongiorno, Roberto Cudini e Roberta Chiaraluce, oltre che tutti i dipendenti e i collaboratori. "Il primo pensiero – ha detto Gaetani – voglio dedicarlo a Quinto, fondatore di quest’azienda, anche se oggi non può essere qui con noi". Francesco Rossetti