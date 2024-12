Mezzo secolo di Tavolozza

La Tavolozza, galleria d’arte di Fontespina, festeggia i 50 anni di attività. È stata aperta da Pasquale Mangiaconi (nella foto con la figlia Michela) esattamente il 16 dicembre nel 1974 in via Colombo, nella storica casa Sacchi. Un traguardo invidiabile per un’attività di divulgazione dell’arte, associata a una artigianalità di Pasquale e del fratello nel predisporre le cornici più azzeccate per ogni paesaggio o opera d’arte astratta. Pasquale Mangiaconi ha iniziato a vendere quadri a 13 anni. Originario di Campli, ha sposato Pina Sacchi e si è stabilito a Civitanova, dove ha venduto quadri per tanti anni anche in corso Umberto I. In contemporanea ha gestito la Tavolozza, punto di riferimento per artisti e cittadini, ora gestita dalla figlia Michela. Nel 1991 la sede è stata rinnovata con la presenza e l’esposizione di opere di Remo Brindisi e Mauro Brattini. Nel 2012 il trasferimento in Via Saragat, nella moderna e ampia sede attuale che fa onore a Fontespina.

e. e.