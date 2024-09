Mezzo secolo per il Dojo Abbe. Festa con le leggende del judo

L’associazione Dojo Kenshiro Abbe si prepara a celebrare il mezzo secolo di dedizione alla disciplina del judo, una scuola che ha formato generazioni di judoka con valori culturali, sociali, etici e morali. "Questo traguardo è l’occasione perfetta per promuovere il Judo Kodokan, fondato dal professor Jigoro Kano – spiega il maestro corridoniano Corrado Croceri (nella foto) con un passato sportivo da pluricampione d’Italia negli anni ’70 e che dal 1974 dirige il suo Dojo – non solo come arte marziale, ma come un potente strumento educativo e culturale". Per il 50° anniversario, dal 24 al 26 ottobre al palasport di Corridonia il Dojo Kenshiro Abbe ospiterà una delegazione giapponese composta da quattro grandi maestri: Katsuhiko Kashiwazaki, Yasuhiko Moriwaki, Tomoo Hamana e Seiki Nose, tutti 8° Dan. "Questi nomi sono leggenda nel mondo del judo – sottolinea Croceri –, ciascuno con una storia ricca di successi e contributi inestimabili alla promozione del judo giapponese. Questa è un’opportunità unica per apprendere dai grandi maestri del Sol Levante. Il seminario non si limiterà alla pratica sul tatami, ma esplorerà anche gli aspetti storici, culturali ed etici del judo, promuovendo valori che possono guidare le nuove generazioni nell’affrontare le sfide della vita. Il programma prevede la partecipazione di scuole, università e famiglie, in uno spirito di condivisione dei profondi valori sociali del judo. È un evento pensato per chiunque desideri immergersi in una disciplina che va oltre la pratica sportiva, e si estende alla crescita personale e culturale".