"Mi è piaciuto essere una guida"

Alle "Giornate Fai di Primavera" gli alunni delle scuole cingolane hanno contribuito facendo le miniguide. La "due giorni" è stata limitata dal maltempo a livello di visitatori, ma per noi si è trattato di un’esperienza positiva. Il gruppo dell’Istituto "Mestica" ha presidiato tre postazioni lungo Corso Garibaldi - Porta Pia, Palazzo Castiglioni e Fontana del maltempo - e ha accolto i visitatori in due luoghi aperti per l’occasione: la chiesa di Santo Spirito e la chiesa di San Girolamo dove è stata esposta la "Rosa d’oro". "Questa esperienza mi è piaciuta molto - racconta Silvio, una delle miniguide impegnate a San Girolamo – perché ho potuto aiutare le persone a conoscere meglio i tesori di Cingoli. È la seconda volta che lo faccio…". Molto apprezzato dai visitatori anche il Juke Box della poesia, messo in campo dalla classe 5ª della Scuola Primaria di Cingoli per donare poesie scritte da autori cingolani. Erano aperte anche altre due postazioni: il Palazzo comunale con la Pala di Lorenzo Lotto e il monastero di Santa Sperandia con l’antica biblioteca, dove hanno prestato servizio gli studenti dell’Alberghiero, del Liceo di Scienze umane e del linguistico. In tutto le "Miniguide" dell’Istituto "Mestica" sono state 82.

Dario Vignati, 3ªD