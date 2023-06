"Mi ha detto di avere un altro, ho puntato il coltello contro la mia gola"

"Nessuna minaccia, ho puntato il coltello contro la mia gola quando la mia compagna mi ha rivelato, all’improvviso, di avere un altro".

È questa la versione data dall’uomo arrestato giovedì mattina dai carabinieri a Matelica. Dopo averlo sentito, il giudice ha deciso di non convalidare l’arresto, ma ha disposto comunque per lui il divieto di avvicinamento alla donna. Era stata lei a chiamare i carabinieri. La donna aveva detto di aver interrotto da tempo la relazione con il compagno, che però era rimasto a vivere in casa sua continuando a farle scenate di gelosia.

L’altra sera, quando lei era tornata a casa e lui l’aveva chiusa dentro, togliendole il cellulare, pretendendo di avere rapporti sessuali e minacciandola con un coltello; poi però si sarebbe ferito e lei era scappata via. Invece lui, difeso dall’avvocato Renato Coltorti, ha detto di aver preso il coltello per puntarselo alla gola, quando lei, sebbene loro stessero ancora insieme, gli aveva svelato di avere un altro, dopo che lui le aveva chiesto cosa avesse fatto fino alle 4 di mattina.

Si sarebbe poi ferito un dito, e quindi sarebbe andato dal suo datore di lavoro per chiedergli di ospitarlo, avendo deciso di andarsene da quella casa. Poi lo avevano chiamato i carabinieri e lo avevano arrestato. Il giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi ha ritenuto non ci fossero elementi per parlare del reato di maltrattamenti, ma per il sequestro di persona sì, dunque arresto con convalidato ma divieto di avvicinamento alla ex. Le indagini dei carabinieri ora dovranno chiarire come siano andate le cose.

Paola Pagnanelli