"Mi ha provocato e aggredito, io mi sono semplicemente difeso"

"Mi ha provocato ancora, sono anni che lo fa. Appena mi ha visto per strada ha ripreso con le solite frasi come "ti spacco la faccia" e poi mi ha aggredito. Io mi sono difeso, ma non avevo neppure capito di averlo ferito". Così martedì sera, nella caserma dei carabinieri di Civitanova, difeso dall’avvocato Sandro Pugliese, il 75enne ha spiegato quanto accaduto poco prima nella città Alta. L’anziano è accusato di aver ferito con un coltellino multiuso un 50enne, suo vicino di casa: i due si sarebbero incontrati per strada, il 50enne – a detta dell’altro – avrebbe ripreso con le provocazioni, sarebbe nata una colluttazione e l’anziano, caduto a terra, sarebbe stato trascinato per i piedi, poi avrebbe estratto il coltellino che aveva in testa e avrebbe colpito il vicino più giovane. Poi entrambi si erano allontanati. Il 50enne era andato al pronto soccorso, dove i medici volevano suturare la ferita al fegato, ma lui si era rifiutato dando anche in escandescenze; solo più tardi è tornato e si è fatto ricoverare. Intanto i carabinieri avevano rintracciato l’anziano, che si era messo al letto; sul cuscino c’erano tracce di sangue, per alcune ferite lievi che avrebbe all’orecchio a un dito di cui non si era accorto, come non aveva capito di aver ferito il 50enne. Il sostituto procuratore Enrico Riccioni ha aperto un fascicolo per lesioni volontarie a carico del 75ennne, ma le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per chiarire bene la vicenda.