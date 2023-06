"Mi hanno dato la relazione tecnica Non si parla di stabile inagibile"

"Il brutto muso è servito, perché la mattina dopo gli uffici comunali mi hanno spedito la relazione tecnica sul rischio sismico effettuata nel 2016 sull’ex scuola in piazza Douhet. E nei documenti non c’è per nulla scritto che lo stabile sia inagibile, né irrecuperabile". A dirlo Pierpaolo Pierucci, referente del Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza, che commenta l’episodio avvenuto durante l’assembla pubblica di lunedì sera. In quel frangente era andato faccia a faccia con il sindaco Noemi Tartabini, gridandole "lei non ci sta dando la documentazione", per poi andarsene dall’oratorio Don Bosco. Proprio nell’ultimo mese, il comitato ha chiesto all’amministrazione comunale di fermare il progetto di demolizione della vecchia scuola di piazza Douhet (inutilizzata dopo il sisma del 2016), che prevede la realizzazione di un parcheggio e la riqualificazione dell’ex palestra dell’edificio scolastico. Secondo il comitato, invece, l’intero stabile sarebbe ideale da convertire in un casa delle associazioni. "Finalmente, con le carte alla mano, stiamo valutando una proposta tecnica per far sì che l’edificio non venga abbattuto e sia utilizzato dalla cittadinanza – aggiunge Pierucci –. Quello che ci premeva era di vedere i materiali con cui è composta la scuola, perché tramite il posizionamenti di esoscheletri o ammortizzatori si può rendere quella struttura elastica. In tal modo, il pericolo sismico presente su pilastri e travi viene superato. L’obiettivo è di preservare un luogo che servirà per la socialità del paese. Ora partiremo con delle proposte vere per superare il discorso dell’abbattimento, basandoci sul milione e 700mila euro di finanziamento che il Comune ha ricevuto dalla Rigenerazione urbana. Nel giro di una settimana elaboreremo il tutto. Noi ci proveremo, fino all’ultimo, a far cambiare idea all’amministrazione".