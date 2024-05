"Mi hanno espropriato il terreno. Ma mi chiedono di pagare la tassa"

"Mi hanno espropriato il terreno per farci una strada senza indennizzo, mi hanno sempre chiesto di pagare la tassa al Consorzio di bonifica e ora, dato che ho smesso di pagarla, per 400 euro volevano sequestrarmi l’auto. Da 40 anni cerco di risolvere questo problema". Carlo Mattiacci Dari, settempedano 65enne, non sa più che santo votarsi per risolvere una questione burocratica che si trascina dagli anni Settanta. Ora si è rivolto all’avvocato Marco Massei per venirne a capo. Tra il 1975 e il 1980, il Consorzio di bonifica realizzò la strada Monteverde-San Lorenzo, passando in località Straccialena-Montecacuto, dove Mattiacci aveva un terreno. La strada fu poi trasferita al Comune di San Severino. "Ma non siamo mai riusciti a definire la questione della proprietà – racconta Mattiacci –. Volevo vendere il terreno, ma non posso perché non è frazionato né accatastato. Ho contattato gli uffici comunali, ho scritto all’Agenzia delle entrate che mi ha risposto dicendo, a ragione, che loro si occupano solo di riscossione. In Comune mi avevano proposto di cederla gratis, ma non si è sembrato giusto visto che in questi anni ho pagato le tasse su quel terreno". In questa situazione il Consorzio di bonifica, pur essendo l’ente che ha espropriato il terreno, ha continuato a chiedere la tassa.

"Prima pagavo, e ogni volta scrivevo al Consorzio che il terreno non era più mio. Sono andato anche negli uffici, senza successo. Dal 2018 ho smesso di pagare, continuando a segnalare al Consorzio la mia situazione. E qualche giorno fa ho ricevuto una cartella per il 2019, con il preavviso di fermo dell’auto per i 400 euro che dovrei al Consorzio. Per non restare a piedi ho pagato, ma è assurdo".

Il settempedano si è rivolto all’avvocato Marco Massei, per uscire da questo delirio burocratico. "Di recente – conclude il pensionato – il Comune ha fatto lavori per oltre 300mila euro su quella strada, poteva essere l’occasione per chiarire tutto. Ma ancora una volta non ci sono riuscito".