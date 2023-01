"Mi hanno picchiato e derubato" Nei guai per simulazione di reato

di Lucia Gentili

Va a denunciare una rapina, ma finisce con l’essere denunciato per simulazione di reato. Si sarebbe inventato tutto un camionista di 26 anni, residente in provincia di Pesaro, che si è presentato in caserma dicendo di essere stato vittima di rapina pluriaggravata. Il giovane autotrasportatore avrebbe dichiarato che lo scorso 2 dicembre, tra le 12.58 e le 13.14, mentre si trovava in località Cesolo, a San Severino, era stato minacciato da due sconosciuti con una pistola. "Mi hanno portato via 1.300 euro e colpito, procurandomi lesioni alla mano sinistra, alla testa e al volto", sarebbe stata la sua versione. Nello spiegare i movimenti con il camion e le consegne del materiale trasportato a vari esercizi commerciali del territorio, ha affermato di essere partito in direzione di una frazione di Cingoli e di essere stato fermato da un uomo che sbracciava in mezzo alla strada. Sceso dal mezzo, alla richiesta di aiuto per il cambio di uno pneumatico, ha detto di essere stato rapinato e colpito con una chiave inglese, cadendo a terra privo di sensi. E di essere poi ripartito senza allertare le forze di polizia. In base alle indicazioni fornite dal camionista, i militari della stazione di San Severino hanno avviato le indagini, coinvolgendo i colleghi di Castelraimondo, Pioraco, Treia e Potenza Picena, competenti dei territori in cui aveva asserito di aver fatto consegne prima e dopo l’episodio. Le sommarie informazioni testimoniali e l’analisi delle immagini di videosorveglianza hanno dimostrato che il percorso effettuato fosse incompatibile con il racconto fornito. I riscontri con quanto riportato nel tracciato del cronotachigrafo del mezzo hanno confermato che l’autotrasportatore si era recato in direzione opposta rispetto a quella dichiarata e che, al momento della presunta rapina, si trovava altrove. Da qui la denuncia in stato di libertà per simulazione di reato. Al vaglio della Procura di Pesaro le motivazioni che l’hanno spinto a raccontare quella versione ai carabinieri.