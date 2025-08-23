"Mi lasci? Ti ucciderò". Minacce alla ex, nei guai

Minaccia la ex moglie. Ai figli aveva detto di voler uccidere la madre che stava portando vergogna alla famiglia. "Tu mi vuoi lasciare? Ti ucciderò, la tua fine sarà con le mie mani". Per un uomo, un tunisino di 46 anni, è scattato il braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento alla donna. Ma lui, davanti al giudice, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ha negato tutto.

La vicenda era iniziata lo scorso gennaio. Secondo l’accusa, il 46enne avrebbe molestato e minacciato la sua ex moglie, che si era separata da lui. Dopo un litigio per motivi di gelosia, nel corso del quale l’uomo avrebbe aggredito la moglie, prendendola a schiaffi, era stato allontanato dalla casa familiare.

Durante gli incontri con i figli, l’uomo avrebbe chiesto insistentemente notizie su di lei, e in particolare se la donna avesse un amante, chiedendo ai ragazzini di controllarla. Il 2 aprile scorso, dopo aver saputo che la donna si voleva separare legalmente, si era fatto trovare in un bar nei pressi della scuola frequentata dai figli e si sarebbe rivolto alla donna dicendole frasi come: "Tu mi vuoi lasciare? Vuoi stare con un altro? Ti giuro che te la farò pagare. Ti ucciderò, la tua fine sarà con le mie mani."

Si sarebbe anche fatto vedere vicino alla fermata dell’autobus, sapendo che la donna era solita prendere i mezzi pubblici. Una decina di giorni dopo l’episodio del bar, il 46enne avrebbe inviato un messaggio vocale al presunto amante della moglie, in cui avrebbe detto di non avere niente da perdere.

Il 9 maggio si era fatto trovare nell’autobus dove c’erano moglie e figli e, ad alta voce, avrebbe detto "io sono con la mafia per vendicarmi di te, ti farò soffrire, ti sgozzo, ti farò pagare quello che mi hai fatto passare". Infine, ad uno dei figli avrebbe detto che la madre stava portando vergogna alla famiglia e che, quindi, doveva ucciderla.

Per l’uomo erano scattate le misure del braccialetto elettronico e del divieto di avvicinamento. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al gip Daniela Bellesi, si è svolto l’interrogatorio di garanzia. L’uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Cofanelli, ha negato le accuse. Il suo legale ha chiesto una modifica della misura e il giudice si è riservato.