"Mi scuso con la città, una brutta pagina"

"Mi scuso con i cittadini. Quanto avvenuto in Consiglio è stato un momento basso per la politica. La cittadinanza ci ha votato per quello che facciamo, non per lasciare l’aula". Il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, interviene sull’ultima seduta comunale, dove sono volati gli stracci anche all’interno della stessa maggioranza. Una seduta durata otto ore, dalle 17 all’una, con l’abbandono dell’aula verso mezzanotte e mezza da parte degli assessori Elena Lucaroni, Flavia Giombetti e del consigliere Federico Pieroni, tutti e tre della lista Tolentino Civica e Solidale, dopo l’intervento del presidente del Consiglio Alessandro Massi. Ad accendere la miccia, una frase sul decreto di revoca delle deleghe dell’assessore Fabiano Gobbi, che tirava in ballo anche Tolentino Civica e Solidale. Sclavi parte dalla "cacciata" di Gobbi. "Il decreto da me fatto non è stato maturato in una notte – spiega il sindaco -, ma è stato valutato in un lungo arco temporale ed è frutto di un accordo politico della sua lista, Tolentino Popolare".

Fa riferimento all’accordo stipulato fin dall’inizio, in base a quanto riferito da Tolentino Popolare, tra Gobbi e la consigliera Benedetta Lancioni, secondo cui a metà mandato Gobbi avrebbe dovuto lasciare il posto a lei. "All’insediamento mi è stato proposto Gobbi come assessore e io l’ho nominato – prosegue Sclavi –. Ma l’accordo prima o poi doveva venire alla luce. Nel tempo sono nate incomprensioni, si sono inaspriti i toni all’interno della sua lista e questo non ha creato un buon clima né in Consiglio né in giunta. Ho chiesto da più di un mese a Gobbi di fare un passo di lato, essendo stato precedentemente concordato. Ho cercato di convincerlo a lungo, ma alla fine non ho potuto fare altro che revocare le deleghe".

Tolentino Popolare e il primo cittadino avevano chiesto le sue dimissioni. Gobbi non era disposto a lasciare l’incarico. Così il sindaco giovedì ha firmato il decreto. "Siamo in una fase di transizione – passa quindi alla situazione generale -. Si tratta di una situazione ordinaria, che ogni Comune può vivere. Da sindaco sto decidendo cosa fare. Al di là delle diatribe, dobbiamo essere nelle condizioni di poter agire e amministrare. Siamo tre liste di maggioranza, Tolentino Civica e Solidale, Tolentino Popolare e Riformisti Tolentino, non possiamo andare l’uno contro l’altro. Tolentino Civica e Solidale è la lista del sindaco, l’ho creata io: io e Luigino Luconi, il capogruppo, siamo rimasti al nostro posto l’altra notte, non ci siamo alzati. Non si amministra con la rabbia, ma con la testa. Se le persone ci hanno votato è perché ci hanno dato fiducia, dobbiamo ricordarcelo".