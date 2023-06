"Mi sono ritrovato il garage pieno d’acqua: che paura"

"Mi sono ritrovato con l’acqua alla gola in garage. Sono alto 1,85. Ho avuto paura". Il 60enne Adriano Fiorelli di Urbisaglia racconta quanto accaduto ieri pomeriggio, in via Caduti di via Fani, nello scantinato. Dalla strada l’acqua è scesa come un fiume. "Un fosso incustodito ha tracimato, è passato sui campi – dice Adriano -. I tombini erano pieni (per il taglio dell’erba). Fatto sta che mi sono ritrovato quasi due metri d’acqua nel garage (seminterrato): ho cercato di mettere in salvo i nostri due cagnolini, sopra una tavola di legno. Congelatore e lavatrice galleggiavano, così come sedie e arredi. Non so a quanto ammontano i danni ma sono molto ingenti: all’interno c’erano due auto, quindi ora siamo rimasti pure appiedati, oltre ad attrezzi per l’orto e mobili. Davanti casa c’era mezzo mero di terra. Non so se 20-30mila euro basteranno. Provo rabbia. Già lunedì il garage si era allagato, ma solo di 10 centimetri. Questa volta la potenza dell’acqua non è stata fermata. Da tempo chiedo di fare manutenzione". I pompieri sono intervenuti con le idrovore. Sempre a Urbisaglia, ieri un fosso è straripato inondando il laboratorio artigianale che si trova sotto un’abitazione in via Illuminati; i vigili del fuoco di Tolentino hanno evitato il peggio. "Si avvisa i cittadini che l’amministrazione comunale e gli uffici stanno girando per il paese per monitorare la situazione – ha scritto ieri sera il Comune di Urbisaglia -. Invitiamo a segnalare prontamente criticità. Grazie a tutti per la collaborazione". I tecnici e gli operai della Provincia sono intervenuti in particolare nella zona di Petriolo, Mogliano e Urbisaglia.

Lucia Gentili