Mia: divertimento sobrio e sicuro

di Giorgio Giannaccini

"Dopo un lungo anno di stop, abbiamo deciso di aprire per ridare un servizio alla città e garantire anche un divertimento sicuro ai ragazzi, e soprattutto ai loro genitori. Per questo, è stato aumentato il numero degli addetti alla security e sarà attuata una stretta sugli alcolici, con particolare riguardo verso i minorenni". Così Jacopo Ascani, gestore della discoteca Mia Clubbing, a Scossicci, annuncia la riapertura del locale che ci sarà per la serata dell’ultimo dell’anno. Ma la novità principale è che avrà al suo fianco l’ex luogotenente dei carabinieri Giuseppino Carbonari, storico comandante della caserma di Porto Recanati, andato in pensione a marzo scorso. E sarà proprio lui il nuovo responsabile della sicurezza, ormai già al lavoro e con tante novità pronte. "Mi sono messo nuovamente in gioco e l’entusiasmo è davvero tanto – ha ammesso con gioia Carbonari -, sebbene sia consapevole delle grosse responsabilità che comporta un ruolo così importante". E la prima parola d’ordine sarà contrastare l’abuso di alcol. "In questi mesi avevo sentito tante voci non belle – afferma Ascani, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe -, però ora ho ritrovato gli stimoli per una nuova e bella avventura. Il primo messaggio è che non vogliamo gente ubriaca, ma solo sano divertimento. Infatti, nel ticket di ingresso non è inclusa la consumazione. Inoltre abbiamo tolto diversi tavoli, concentrandoli nel privè – aggiunge Ascani -. E c’è dell’altro: chi entrerà nel locale riceverà un braccialetto, che dovrà per forza mostrare quando andrà al bar per le consumazioni. E nel caso dei minorenni, sarà di colore bianco e ciò significa che loro non potranno comprare drink alcolici. Se qualcuno si dovesse sfilare il braccialetto, allora pure in questo caso non potrà bere". Tuttavia, le nuove disposizioni di sicurezza non finiscono qua. "Il team della security sarà composto da almeno 35 elementi – osserva Carbonari -, e il numero non andrà a diminuire ma ad aumentare. E ancora: avremo una squadra che si apposterà nel parcheggio, per vedere se ci saranno ragazzi che bevono prima di entrare. E all’ingresso questi soggetti dovranno effettuare l’alcol-test: se minorenni, devono avere un tasso alcolemico pari a zero per poter accedere nel locale. Se invece sono maggiorenni, il massimo consentito è 0.5. Ovviamente, chiederemo i documenti. All’esterno, poi, sarà prevista per ogni serata una postazione del 118 e un’altra dei vigili del fuoco". Infine, Ascani sottolinea un altro aspetto: "Durante la chiusura post serata, metà della security andrà a controllare il parcheggio e lì rimarrà finché il piazzale sarà vuotor".