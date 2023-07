"Mia madre morta da 24 ore Nessuno ci aveva avvisato"

di Asterio Tubaldi

Una donna recanatese di 86 anni è deceduta alle 12.30 di lunedì all’ospedale Villa Pini di Civitanova, ma la figlia ha saputo della sua morte solo il giorno dopo, a distanza di 24 ore, quando è andata a trovarla. Questo è quanto raccontano i familiari della povera donna: "Ma come è possibile che possa accadere questo e che ci sia tanta insensibilità da parte del personale sanitario? E pensare che durante il ricovero di mia madre, sia io che mio fratello ci siamo dati il cambio giornalmente per stare accanto a lei e non farla sentire sola". Sfoga la sua rabbia la recanatese Graziella, la figlia della 86enne, che si dice indignata di quanto è accaduto. Tanto che la famiglia ha scritto pure una lettera al presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli, per esternare tutta la propria indignazione e raccontare la vicenda che ha dell’incredibile, annunciando, inoltre, che verrà sporta una denuncia perché quanto accaduto lo considera molto grave. I funerali dell’anziana recanatese si sono svolti ieri pomeriggio. "Mio fratello – ci dice Graziella – lunedì mattina è andato a trovare mamma all’ospedale ed è rimasto con lei sino alle 12.10. Solo venti minuti dopo mia madre è deceduta. Ma nessuno ci ha avvisato. Hanno detto che avevano provato a telefonarci, ma quando? Io, proprio perché ho mia madre all’ospedale, tengo il telefonino sempre acceso, anche di notte. Noi non abbiamo ricevuto nessuna chiamata dall’ospedale e sono passate ben 24 ore. Una volta, se c’era la necessità e nessuno rispondeva al telefono, si mandavano i carabinieri a casa per dare comunque la notizia". Graziella racconta che martedì mattina, quando è andata in ospedale per fare visita alla madre, erano all’incirca le 11.45: "Sono entrata nella sua camera, ma ho trovato il letto occupato da un’altra paziente. Ho chiesto allora dove avessero portato mia madre e mi hanno detto che era morta e che si trovava nella camera mortuaria. Sono corsa lì e l’ho trovata avvolta da un lenzuolo bianco con sopra la cartella clinica così come avveniva ai tempi del Covid. Pensavo che fosse morta da poco tempo, invece lì ho saputo che era morta addirittura il giorno prima. È una cosa allucinante. Spero davvero che non capiti più a nessuno un fatto del genere". Nella lettera inviata ad Acquaroli, i familiari scrivono che la madre era stata "ricoverata per uno scompenso cardiaco" a maggio all’ospedale di Civitanova, poi da lì era stata inviata a Villa Pini, nel reparto di lungodegenza, dove è rimasta per più di un mese e dove si è spenta lentamente. "Spero che Acquaroli faccia una seria indagine al riguardo e che riesca a darci delle informazioni perlomeno accettabili, almeno per trovare un po’ di sollievo al nostro dolore", conclude.