"Mia Martini raccontata da chi l’ha conosciuta"

di Giorgio Giannaccini

"Forse a fare la differenza è stato il modo di raccontare Mia Martini, che non è stato in modo né antologico né cronologico, ma abbiamo dato voce e a chi l’ha conosciuta, tracciando un ritratto umano che ha commosso". Così il regista Gianfrancesco Lazotti commenta la prestigiosa "stella d’argento" ricevuta pochi giorni fa al Festival del Cinema Italiano, a Milazzo, per la sua pellicola "Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta", che ha vinto nella sezione dedicata ai docufilm. Infatti, il lavoro è stato in parte girato in città, a maggio del 2021, perché Mia Martini (al secolo Domenica Rita Adriana Bertè e di origine calabrese) passò diversi anni della sua infanzia a Porto Recanati. Proprio Lazotti ripercorre i momenti in cui erano in corso le riprese in terra marchigiana. "L’accoglienza a Porto Recanati ce la ricordiamo bene, perché tutte le persone ci fermavano per strada, ringraziandoci per quello che stavamo facendo – racconta il regista –. E’ un po’ come se tutta la cittadinanza avesse partecipato. Poi ricordo quando avevamo intervistato la cantante Auretta Lancioni, coetanea di Mimì, che spesso si esibiva con lei. Le feci ascoltare un provino inedito di Mia Martini e lei si commosse, mettendosi a cantare sopra a quella registrazione. O ancora, avevamo intervistato due fratelli, figli della domestica di casa Bertè. Le riprese sono durate diversi mesi e il docufilm è stato sviluppato strada facendo. Dopo le registrazioni a Porto Recanati ci siamo fermati e abbiamo montato le interviste raccolte, quindi siamo partiti per la Calabria. L’unica cosa certa, fin dall’inizio, era dare un ritratto diverso da come era stato fatto in passato". Lazotti svela poi come nacque l’idea del film: "Tutto è partito dopo una chiacchierata con Leda Bertè, la sorella di Mia Martini. Da lì sono andato alla ricerca di altre testimonianze, che la raccontassero fuori dal palcoscenico. Ed è stato un lavoro in cui non mi hanno messo paletti, come potevo dire di no. Ad esempio, ho intervistato cinque tra i fan più sfegatati in Italia, tra cui uno che aveva allestito dentro casa un mausoleo di Mia Martini". A esultare anche Stefano Baldrini, produttore del film, insieme a Sandro Fabiano e Calabria Film Commission: "E’ stato un successo che non ci aspettavamo, perché erano in gara a Milazzo altri docufilm di spessore, tra cui uno su Battiato e un altro su Troisi. Il ringraziamento va all’ex assessore portorecanatese Angelica Sabbatini per aver creduto nel progetto".