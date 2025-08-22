’Mia moglie’, il caso social: "Una vicenda ignobile. Il problema è culturale"

Il gruppo Facebook "Mia Moglie" è stato rimosso da Meta. Per "violazione delle nostre policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti", è stata la spiegazione della società di Mark Zuckerberg. All’interno del gruppo, con 32.000 iscritti - anche dal nostro territorio -, venivano pubblicate immagini intime di donne, esposte agli occhi e ai commenti violenti e sessisti di altri partecipanti. Sul caso è intervenuta Daniela Zepponi di Appignano, presidente Cna Impresa Donna Marche e Macerata e consigliera nella Camera di Commercio delle Marche. Lavora come digital strategist e coordinatrice di progetti di formazione digitale e lotta alla violenza di genere. "Prima che chiudessero il gruppo, ho fatto lo screenshot degli amici online e della gente del mio paese che era lì dentro – ha scritto in un post –. Non lo pubblicherò, ma da adesso in poi, ogni volta che vi vedrò in rete o di persona, so che immondizia siete".

Cosa veniva pubblicato nel gruppo?

"Mariti e compagni postavano le immagini delle partner scattate in momenti intimi, mentre dormivano, mentre pensavano di essere al sicuro in casa loro. Immagini che poi venivano condivise con richieste becere".

Cosa l’ha spinta a scrivere il messaggio?

"Ho fatto il post, che in tanti hanno commentato, sperando in una reazione soprattutto maschile. Per spaventare quelle persone, perché a volte la paura può innescare una riflessione".

Perché questi uomini hanno commesso un reato?

"La pubblicazione delle immagini che ci vedono protagonisti richiedono il nostro espresso consenso (o quello dei tutori legali se si tratta di un minore). Quando questo non c’è, si sta violando la privacy. Se poi l’immagine è intima, privata, di natura sessuale, allora il reato è la diffusione illecita di video o immagini esplicite (revenge porn). Chi pubblica, e chi condivide, rischia: reclusione fino a sei anni, multe e, se a farlo è un coniuge o qualcuno che è legato alla vittima da una relazione, la pena aumenta. Il problema è che spesso, una volta partita la denuncia, proseguire l’iter è complesso perché questo viene considerato ancora un reato "minore". L’abuso digitale è gravissimo e può distruggere vite al pari degli abusi fisici".

Cosa possono fare le vittime?

"Devono raccogliere le prove, fare screenshot delle pubblicazioni, andare alla polizia postale o dai carabinieri e fare denuncia. Affrontare il partner e chiedere la rimozione di tutto il materiale che le riguarda".

Accade anche nelle nostre zone…

"Accade ovunque. La prevenzione parte dal rispetto. I primi a dover fermare amici e colleghi, sono proprio gli uomini. Il problema è culturale. Se anche si fosse trattato di immagini scattate tra adulti consenzienti, il peso del giudizio ricade sempre sulla donna ritratta. Da anni coordino interventi di sensibilizzazione nelle scuole, ad esempio con l’associazione Help Sos di San Severino".