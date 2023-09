Micam al via, le imprese civitanovesi puntano al mercato cinese

Abbigliamento, pelli e calzature a gonfie vele nel Maceratese. Lo fa sapere Confartigianato Imprese che in una nota spiega il trend brillante dell’Export nel primo semestre di quest’anno. "Gli scambi con l’estero del settore, infatti, segnano nelle Marche valori positivi: pelli e calzature (+14,8%), abbigliamento (+19,8%) , così come nei territori del distretto di Macerata (pelli e calzature 14,3%, abbigliamento 21,3%), Ascoli Piceno (pelli e calzature 11,8%, abbigliamento 17,7%) e Fermo (pelli e calzature 16,8%, abbigliamento 18%). In generale, la moda marchigiana vede una crescita del 15,4% in questo primo semestre 2023, la moda Fermana del 16%, la Maceratese del 14,9% e l’Ascolana del 12,1%". Da oggi a mercoledì va in scena il Micam di Milano, il salone internazionale per le calzature e all’orizzonte ci sono altri appuntamenti fieristici come Mipel, The White, Fashion&Jewels: "Potrebbe essere il Micam del grande ritorno, soprattutto dei buyer asiatici e in particolare cinesi – le parole di Moira Amaranti, presidente nazionale della Calzatura di Confartigianato –: i nostri piccoli imprenditori hanno già messo in agenda diversi appuntamenti con gruppi e clienti che non si vedevano dal periodo pre-Covid"."Tremilacinquecento brand – fa il punto Paolo Capponi, responsabile Export Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo – con un incremento rispetto al 2022 del 10%. Anche al Micam Milano, dove saranno ospitati 1.024 brand, di cui 520 marchi italiani. L’attenzione all’ecosostenibilità sarà nel 2023 ancora più pronunciata, con padiglioni appositamente dedicati alle produzioni green. Inoltre, quest’anno si è consolidata la partnership con Camera Showroom Milano e The White, che permetterà alle imprese Confartigianato di esporre le proprie creazioni nei più blasonati showroom milanesi: un’altra vetrina di prestigio".