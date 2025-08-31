Micam, occasione importante per 30 aziende

Tra le 87 imprese marchigiane che esporranno al Micam di Milano, 30 sono marchi di calzature del territorio maceratese. Dal 7 al 9 settembre, infatti, si terrà alla Fieramilano Rho la centesima edizione del principale evento per il settore dove, due volte all’anno (a febbraio e a settembre) si riuniscono produttori, buyer (acquirenti) e stampa per scoprire le collezioni donna, uomo e bambino. In concomitanza saranno presentate importanti novità, rivolte soprattutto al potenziamento dell’ingresso di buyer esteri, provenienti anche da mercati ancora poco "esplorati", per garantire un maggiore afflusso di operatori internazionali. Anche alla luce di ciò che è emerso nella recente riunione della sezione delle imprese calzaturiere di Confindustria Macerata nell’imminenza della partecipazione al Micam 2025, il neo presidente Riccardo Achilli (nella foto) (Calzaturificio Marcos), esterna "la preoccupazione per un settore che ha chiuso il 2024 con una flessione dell’export dell’8,4% e un calo del fatturato del 9,4%". E che ha subito una "contrazione dei mercati premium e lusso e ha visto alcune imprese del distretto assumere scelte non facili", alle quali va il sostegno di tutti gli imprenditori della sezione. Al di là di una situazione che desta sicuramente apprensione, la fiera è vista come "un’occasione importante proprio per il rilancio del comparto". "Occorre – afferma Achilli – rafforzare l’impegno per individuare strategie comuni per promuovere le nostre eccellenze, che da sempre contribuiscono ad attestare il valore, riconosciuto a livello mondiale, del made in Italy. Solo il lavoro di squadra, l’impegno comune, condiviso, possono permettere il rilancio della nostra industria manifatturiera, orgoglio e patrimonio culturale del territorio".