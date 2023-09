Micam tra alti e bassi, bene i buyer europei

L’edizione 2023 del Micam, la più importante fiera della calzatura, svoltasi nei giorni scorsi a Milano ha portato a galla tutte le difficoltà economiche del momento, ridimensionando le aspettative degli imprenditori. Questo il giudizio di Confartiginato imprese. Moira Amaranti, presidente nazionale della Calzatura di Confartigianato, descrive chiaroscuro il quadro della situazione. "Gli appuntamenti che avevamo programmato in preparazione all’evento – spiega - sono stati effettuati, ma non abbiamo registrato troppe occasioni di incontro. In ogni caso abbiamo avuto alcuni momenti di affluenza importante, in particolare in concomitanza con l’apertura di LineaPelle, momenti che hanno risollevato l’andamento generale. Tirando le somme: sono stati presi degli ordini, prevalentemente da compratori europei e c’è stato il positivo ritorno dei visitatori asiatici, ma forse ci aspettavamo una loro più massiccia presenza".

C’è, quindi, un po’ di delusione. "Il problema – prosegue la Amaranti – è che la complessa situazione economica ha spinto i compratori, non del tutto fiduciosi sulla ripresa del mercato, alla prudenza. Così, per la collezione primavera–estate hanno preferito attendere, titubanze che condizionano gli acquisti finali. Per fare fronte anche a questa situazione, sono gli stessi imprenditori ad aver assorbito l’aumento dei prezzi delle materie prime, senza incidere sul costo dei prodotti. Siamo certi che questa scelta sarà utile a dare slancio al comparto". Paolo Capponi, responsabile Export di Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli Piceno - Fermo, aggiunge: "Dal Micam è arrivata una risposta adeguata sul tema del credito di imposta: il viceministro Maurizio Leo è entrato nel dettaglio dei soggetti certificatori che dovrebbero sbloccare le procedure". "In ogni caso – aggiunge Capponi – i nostri imprenditori stanno già lavorando ai prossimi appuntamenti, partendo dalla Milano fashion week. Poi ci sarà la settimana della moda parigina e l’Obuv di Mosca. A Mosca vogliamo andare a intercettare quei compratori russi che non abbiamo incontrato a Milano. Per manifestazioni così rilevanti ringraziamo Regione e Camera di Commercio per il loro supporto all’internazionalizzazione".

