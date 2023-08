Michelini a Porto Recanati: 30 anni di Gemellaggio con Kronberg

Grande festa, nei giorni scorsi, per il 30esimo anniversario del gemellaggio tra il Comune di Porto Recanati e quello di Kronberg im Taunus (situata nel land dell’Assia, in Germania). Tant’è che pure il sindaco Andrea Michelini si è recato nella cittadina tedesca per partecipare alle celebrazioni ufficiali.

La delegazione portorecanatese, che si è recata in Germania per prendere parte ai festeggiamenti ufficiali, era guidata da Riccardo Rovazzani presidente dell’associazione Amici di Kronberg, ovvero il sodalizio che tanti anni fa gettò le basi per arrivare poi a questo storico gemellaggio.

E così, sul proprio profilo Facebook, il Comune rivierasco ha voluto ringraziare per l’accoglienza ricevuta in terra tedesca: "Un grazie a tutti i sindaci portorecanatesi, ai borgomastri di Kronberg e ai presidenti delle associazioni che hanno preceduto gli attuali amministratori per aver mantenuto vivo questo gemellaggio".