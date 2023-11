Michelini:: "In sintonia con il Ministero"

"Sono in piena sintonia con le parole di Prisco, e anzi fa piacere che il Ministero ha posto attenzione alla problematica Hotel House, su cui stiamo lavorando come amministrazione comunale da due anni, insieme a tutti gli altri organi competenti, per trovare una soluzione". E’ il commento del sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, a seguito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto ieri a Macerata. In particolare, Michelini concorda con l’analisi e le ipotesi future prospettate dal sottosegretario al ministero dell’Interno, Emanuele Prisco. "Per fortuna, i controlli delle forze dell’ordine stanno andando avanti nel condominio – osserva il sindaco -, quindi ben venga se si riesce ad avere un occhio di riguardo per tale criticità. Là dentro ci sono 1.700 persone, e cioè il 18% della popolazione di Porto Recanati".

Giorgio Giannaccini