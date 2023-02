Michelini: "La Casa degli Artisti sarà pronta prima dell’estate"

PORTO RECANATI

"Il grosso dei lavori si è concluso e credo che prima dell’estate la Casa degli Artisti sarà pronta". Lo afferma, a Porto Recanati, il sindaco Andrea Michelini dopo gli ultimi interventi svolti dal Comune nell’ex spogliatoio del campo sportivo, che si trova sul parcheggio Nazario Sauro, grazie al finanziamento regionale di 34mila euro. "I recenti lavori hanno riguardato la sala dove c’era prima il box docce, e lì abbiamo ricavato un’ulteriore sala musicaregistrazione e poi un bagno per disabili – osserva Michelini –. Mentre nelle altre due sale è stato tolto il vano della caldaia, ripristinata la pavimentazione e messo a nuovo il bagno, che aveva delle mattonelle vecchie. Inoltre, abbiamo sistemato l’impianto elettrico e aggiunto quello per il riscaldamento". Il primo cittadino portorecanatese sottolinea poi "che i lavori, finanziati con i 34mila euro della Regione, si sarebbero dovuti concludere il 15 dicembre. Ma questo non è stato possibile, perché la ditta ha tardato a consegnare i materiali e le forniture richieste, come gli infissi e l’impianto termico. Adesso, l’ultimo intervento che manca è l’installazione dei pannelli di insonorizzazione nelle sale musica. Intanto, abbiamo chiesto dei preventivi e successivamente verranno posizionati i pannelli". Al contempo, il sindaco Michelini ci tiene a precisare che non si sta perdendo tempo per lo step successivo: "Prima di aprire la Casa degli Artisti, cosa che probabilmente avverrà prima della stagione estiva, dobbiamo elaborare il regolamento. Perciò – conclude Michelini –, convocheremo tutte le associazioni culturali della città e con loro stileremo il documento per disciplinare la gestione".