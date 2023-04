Michelini: "Le donne fondamentali per la Liberazione del nostro paese"

Festa anche nel centro di Porto Recanati per la celebrazione del 25 Aprile. L’appuntamento è partito intorno alle 10.30, in piazza Brancondi, dove si è svolta la deposizione di una corona e il saluto del sindaco Andrea Michelini, con la partecipazione della banda cittadina "Giuseppe Verdi". "Oggi è una festa altamente simbolica che ci ricorda la fine dell’occupazione nazi-fascista e la nascita della Repubblica democratica – ha detto il sindaco nel suo discorso davanti al Castello Svevo –. È un giorno di liberazione, di pace, di democrazia, di diritti e di eguaglianza. È giusto ricordare che fecero parte della Liberazione: cattolici, comunisti, monarchici, socialisti, liberali e va sicuramente evidenziato, nella Resistenza che ha portato alla Liberazione, il fondamentale ruolo delle donne. Partigiane combattenti, staffette o semplici donne". Il corteo si è dunque spostato nel lungomare Lepanto, fino ad arrivare alla casa natale di Paolo e Bruno Brancondi, fratelli antifascisti, che furono barbaramente uccisi dai nazisti nelle campagne di Castelfidardo, il 29 giugno del 1944.

"Siamo orgogliosi della Resistenza e siamo fieri di Paolo e Bruno Brancondi che ne sono stati splendidi fiori mai appassiti – ha aggiunto Michelini –. Molti ragazzi portorecanatesi furono chiamati alle armi nella Seconda Guerra mondiale, alcuni non tornarono più. Chi si è battuto durante la lotta di liberazione lo ha fatto per costruire un’Italia unita, libera e democratica. Il ricordo della Resistenza, la lotta di quei giovani, i loro ideali devono essere per noi impegno quotidiano".