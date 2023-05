Michelini, obiettivo raggiunto: "Un vessillo che ci dà orgoglio, Porto Recanati tra le eccellenze"

"Questo, che possiamo considerare un obiettivo raggiunto, ci rende molto orgogliosi e confidiamo che possa essere viatico per un’altra stagione turistica d’eccellenza che vivremo insieme, residenti e ospiti". Esulta così il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, che ieri mattina ha partecipato alla cerimonia della Fee, a Roma, per la consegna della Bandiera Blu. Infatti, è arrivata l’ufficialità che il prestigioso vessillo è stato assegnato anche quest’anno a Porto Recanati. Si tratta di una conferma, dopo che la Bandiera Blu era tornata a sventolare nel litorale portorecanatese appena la scorsa stagione estiva. Ed è sicuramente un risultato importante e il più sentito in tutta provincia del Maceratese, visto che per diversi anni al Comune di Porto Recanati non ero stato più assegnato il vessillo, che certifica l’importante qualità delle acque di balneazione e si basa su trentadue criteri per premiare le migliori spiagge italiane. Va ricordato che nel maggio del 2014 il litorale portorecanatese perse la Bandiera Blu, e per diversi stagioni la storia è stata sempre la stessa. Questo fino all’anno scorso, quando la Fee ha deciso di assegnare nuovamente e dopo molto tempo il vessillo a Porto Recanati. Tornando al presente, il sindaco Michelini ha colto pure l’occasione per fare i complimenti a una nuova arrivata marchigiana all’interno del circuito della Bandiera Blu: "Sono 18 le Bandiere Blu 2023 nella nostra regione, diamo infatti il benvenuto alla new entry Porto San Giorgio".