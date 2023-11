Michelini replica alla Lega: "Siamo al festival dell’assurdo"

"Eravamo pronti a tutto, ma non a questo, ovvero i referenti della Lega di Porto Recanati disquisire sul significato della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e suggerire le politiche da mettere in atto da parte dell’amministrazione comunale".

Con queste parole il sindaco Andrea Michelini ribatte alle polemiche lanciate nei giorni scorsi dal coordinamento cittadino della Lega. In particolare, il partito d’opposizione aveva contestato le dichiarazioni del primo cittadino portorecanatese, che ha annunciato l’intenzione di far partire dei "corsi di educazione affettiva" all’istituto comprensivo Medi a fronte degli ultimi femminicidi avvenuti in Italia, in modo da sensibilizzare i giovani sulla questione legata alla violenza sulle donne.

"I pulpiti dai quali certe dichiarazioni fuoriescono sono sempre importanti – afferma Michelini, riferendosi alla Lega –. Per cui ricordiamo come i dirigenti nazionali della Lega, con Salvini a fare da capobanda, brandivano sui palchi davanti ai loro inferociti elettori le sagome di bambole gonfiabili raffiguranti l’onorevole Laura Boldrini, inneggiando alla violenza. Allo stesso modo – osserva –, ricordiamo l’alto esponente leghista Calderoli apostrofare l’allora ministro Kienge con il termine ‘orango’".

E ancora, sottolinea di nuovo il sindaco Michelini, "quel partito parla oggi di rispetto verso le donne, di educazione nelle nostre scuole alla non violenza verso il sesso femminile, di programmi in tal senso da sviluppare nel nostro tessuto sociale".

Il primo cittadino conclude sottolineando che "quel partito lì non è mai presente quando del problema si discute in modo approfondito, pacato, sereno e propositivo, come successo l’altro sera nella nostra pinacoteca con una serata evento di sensibilizzazione dedicata al tema. Perché ha altro da fare. Siamo dunque al festival dell’assurdo".