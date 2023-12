Michelini sferza la minoranza: "Tanta gente in centro"

"È stata una giornata piena di manifestazioni, gente e clima natalizio". Così il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, risponde implicitamente alle polemiche lanciate domenica mattina dal gruppo di minoranza Centrodestra Unito. Sulla propria pagina Facebook l’opposizione aveva condiviso due foto, una risalente alle festività natalizie dell’anno scorso, dove si vede molta gente a spasso per il centro, e l’altra scattata sabato sera con il corso Matteotti quasi deserto e il commento ironico "non ci resta che piangere". Ma il sindaco Michelini ha voluto ribattere. "Domenica è stata una giornata con tanti sorrisi e solidarietà – dice il primo cittadino –, grazie alle molteplici iniziative organizzate. Nel pomeriggio, in piazza Brancondi si è tenuto il concerto degli Ada ‘That’s Christmas’, al contempo, nell’auditorium Medi si esibiva il corpo bandistico, mentre il corso con un mercatino frequentatissimo era animato dagli sbandieratori del Gams di Servigliano. Poi, nell’ex scuola Diaz, i comitati di quartiere, la Consulta dei giovani e l’associazione Porto Recanati Solidale hanno intrattenuto grandi e bambini".

Oltre a ciò, Michelini annuncia quali saranno le prossime iniziative pubbliche: "I festeggiamenti continueranno con tante altre iniziative come il dj set di Nicola Pigini, Francesco Luv e Francesco Niccoletti, il 29 dicembre in piazza Brancondi e soprattutto la grande festa del 31 dicembre, ‘Ti Porto… Capodanno’, sempre nella piazza principale, per accogliere insieme il 2024".