Mick Harvey in concerto al teatro delle Logge

Oggi alle 21, al teatro delle Logge di Montecosaro Mick Harvey presenterà il suo ultimo lavoro "The Invisible Blue Unicorns", accompagnato da J.P.Shilo, la cantante messicana Amanda Acevedo e i Sometimes with Others. Questo concerto chiuderà la sesta edizione della rassegna Mount Echò. Harvey, noto per la sua lunga carriera come membro dei Nick Cave and the Bad Seeds e come produttore e arrangiatore con Pj Harvey, ha visto anche la pubblicazione di album solisti, sempre aperti e attenti a culture e discipline diverse. "Con "The Invisible Blue Unicorns" – spiegano gli organizzatori – presenterà il suo ultimo lavoro. Il Teatro delle Logge farà eco al viaggio compiuto dal suono attraverso territori, generi e continenti". Per info e prenotazioni 3663574080, 3473469368, www.mountecho.it, [email protected] e [email protected]