Microconferenze con "Dipende da noi" Il movimento Dipende da Noi promuove microconferenze e giochi di politica quotidiana come strumenti di partecipazione e crescita. Cittadini raccontano esperienze in ambiti meno conosciuti. Prossimi appuntamenti: 17 maggio ‘Burraco!’, 24 maggio ‘La Coop sei anche tu?’, 31 maggio ‘La mente ecologica’. Sede in corso Dalmazia 144.