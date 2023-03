Micucci attacca: "Sul progetto dov’è l’interesse pubblico?"

"Nel piano Ceccotti che ci verrò sottoposto in consiglio dove sta l’interesse pubblico?". Pone la domanda Francesco Micucci, consigliere comunale del Pd, presente all’assemblea pubblica in cui l’assessore Belletti ha illustrato la variante. "Intanto – sottolinea – inesistente il lavoro di confronto con la città. Poi, questa amministrazione è partita lavorando alla rovescia: prima l’interesse dei privati e poi quello dei civitanovesi". Tra le obiezioni più forti del dem "il fatto che a supporto di nuovi inserimenti abitativi e commerciali si è pensato a progettare la nuova viabilità prevedendo solo una nuova rotatoria sulla statale che, temo, peggiorerà il problema del traffico. Insomma, si costruisce senza strade, anche perché non ci sono sbocchi verso via Buozzi e non c’è nemmeno un collegamento pedonale con il centro se non quello rappresentato dalla sottopasso della stazione". Micucci rivendica lo studio urbanistico e viario sulla Ceccotti fatto all’epoca della giunta di TommasoCorvatta "quando facemmo invece diversi confronti con la cittadinanza, ma questa amministrazione ha ritenuto di bocciarlo appena si è insediata". Critiche anche alla "mancanza di una ciclabile che si colleghi con la pista del Castellano e con il centro della città. Davvero una visione vecchia che ha accontentato le aspettative dei privati, legittime per carità e anche noi ne tenemmo conto, ma qui l’interesse pubblico viene mortificato ed è un peccato perché la Ceccotti rappresenta l’ultima occasione di sviluppo".

l. c.