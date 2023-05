Micucci e la sala a Sassoli: "L’amministrazione poteva fare uno sforzo in più"

Una sala del Comune di Civitanova intitolata a David Sassoli, ovvero "un desiderio del Pd civitanovese che vede la luce", dice Francesco Micucci, capogruppo consiliare Dem che parla di "tributo doveroso per il lavoro che Sassoli ha fatto negli anni della sua presidenza del Parlamento europeo e prendiamo atto della scelta del Team Europa del nostro Comune di intitolargli uno spazio al terzo piano del palazzo Comunale. Forse l’amministrazione avrebbe potuto fare uno sforzo ulteriore". Micucci ricorda che il Pd aveva proposto l’intitolazione dell’aula del consiglio comunale "una sala – dice – frequentata più volte da Sassoli nelle sue campagne elettorali. Un luogo maggiormente riconosciuto dai cittadini e che forse avrebbe meglio onorato la sua figura". La scelta è invece ricaduta su una sala secondaria, oggi destinata allo spazio-Europa. "Non vogliamo però aprire polemiche – assicura Micucci –, ma vedere in positivo la scelta di intitolare a Sassoli un luogo oggi poco riconosciuto, ma che ci auguriamo lo diventerà negli anni".