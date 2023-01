Micucci: "Giorno della Memoria, quanta ipocrisia da Troiani"

Celebrare la Giornata della Memoria e poi negare una via ad Anna Frank, così il dem Francesco Micucci attacca il centro destra e Fausto Troiani, presidente del consiglio comunale che ha presieduto le celebrazioni sulla Shoah. L’esponente Pd non gli perdona uscite come quella del 2018 in cui disse ‘se dovessimo intitolare uno spazio pubblico ad una persona simbolo di un genocidio, perché non a Toro Seduto?’. "Parole sgangherate – dice Micucci – a corredo di una mozione da noi presentata per intitolare una strada ad Anna Frank e stanziare un contributo da investire nell’acquisto di copie del libro ‘Il diario di Anna Frank’ da distribuire nelle scuole, ma l’assessore Barbara Capponi sostenne l’inutilità della proposta".

Entrambe le richieste vennero infatti bocciate dal centro destra. Il Pd così tornerà alla carica. "Nei prossimi giorni – annuncia Micucci – provvederemo a protocollare una nuova mozione e vedremo se anche questo consiglio comunale farà orecchie da mercante". "In questa città – conclude il dem – c’è una ferita non rimarginata ed è il rifiuto della destra di celebrare anche con simboli e con iniziative culturali durante tutto l’anno la condanna del genocidio del popolo ebraico, e non solo, voluto e attuato dai regimi fascista e nazista, da Mussolini e da Hitler. Ma Troiani è quello che su Facebook, nel 2014, rivendicava il suo essere fascista e che nel 2018 bollava con ‘ebreo rinnegato’ Pierre Moscovici, ex commissario dell’Unione europea. Oggi presiede nel Giorno della Memoria, ed è un attimo che a Civitanova si scivola nel giorno dell’ipocrisia".

Lorena Cellini