"Micucci non faccia lezioni sulla ludopatia"

di Lorena Cellini

"Abbiamo presente la piaga della ludopatia tanto da star investendo 5 milioni di euro per l’assistenza, la prevenzione, l’informazione, l’educazione, il contrasto e il monitoraggio di questa problematica. Quindi, non accettiamo lezioni morali dal consigliere comunale Francesco Micucci che intende sempre tutto come polemica politica strumentale e senza costrutto. Non è il nostro modo di agire". Pierpaolo Borroni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, replica al dem che lo ha chiamato in causa in dicandolo tra i ‘registi’ delle modifiche che la giunta di Francesco Acquaroli vuole apportare alla legge regionale sul contrasto al gioco d’azzardo ammorbidendo alcuni paletti, come le distanze delle sale slot dai luoghi sensibili da 500 a 300 metri. "Durante la seduta della commissione sanità – prosegue Borroni – come relatore di maggioranza del piano Gap, per il Gioco d’azzardo patologico, abbiamo affrontato le modifiche proposte dalla giunta, che sono frutto di un confronto serio e costruttivo e che hanno messo in evidenza come più delle sale slot ad alimentare la ludopatia sia il mondo del gioco online che, purtroppo, sfugge a qualsiasi tipo di normativa regionale e che, al contrario, dovrà essere affrontata a livello internazionale".

Ribadisce quindi "il dovere da parte nostra di investire fondi per contrastarne le conseguenze sulle persone affette direttamente da ludopatia e da chi ne è colpito indirettamente. Preciso, inoltre, come attraverso la normativa regionale modificata si salvaguardino due obiettivi. Il primo relativo al contrasto fattivo alla dipendenza patologica del gioco d’azzardo e poi la tutela delle attività che, stando la normativa nazionale in vigore, rispettano tutte le prescrizioni". Quanto alle dichiarazioni di Micucci uscite sulle nostre colonne "le rispedisco al mittente che da esponente di spicco del Pd, partito maestro nel favorire figli e figliastri, non perde occasione per lanciare accuse infondate e immotivate".