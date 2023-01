Micucci: "Non l’ho tirato in causa Non capisco Costamagna"

"Nessuno ha tirato in causa Ivo Costamagna e non si capisce quindi il senso del suo intervento". Replica così Francesco Micucci (Partito democratico) al politico che nel 2014 era presidente del consiglio comunale. A processo per diffamazione (da cui venne poi prosciolto, ndr) su denuncia di Fausto Troiani, venne attaccato dalla federazione di centrodestra che affisse manifesti per chiedere le sue dimissioni. Costamagna non ha gradito che Micucci ricordasse quella vicenda all’attuale centrodestra che oggi fa quadrato attorno all’indagato Troiani. "Non ho neanche pronunciato il suo nome – aggiunge Micucci – perché il focus non era lui, e per inciso si dimise perché non ebbe più l’appoggio di una parte della maggioranza per il suo modo di fare. Il punto era è resta la doppia morale “Ciarapichiana“". "Oggi – conclude il dem – difendono un condannato, seppur in primo grado, e accusato di violenza contro una donna. Tutti siamo innocenti fino a prova contraria, ma come non vedere l’inopportunità di continuare a far rappresentare l’intero consiglio comunale da un condannato e accusato poi per tali possibili reati? Di questo si discuta e su questo si risponda, senza chiamare salvatori della patria a difesa dell’indifendibile".

Lorena Cellini