Micucci, Pd: "L’amministrazione usa metodi illegali"

"Metodi illegali usati dall’amministrazione che non risponde alle interrogazioni presentate dalla minoranza". A lanciare accusa è Francesco Micucci, consigliere comunale del Pd, che ha scritto al Prefetto di Macerata e al segretario generale di Palazzo Sforza: "Sono tre le richieste di atti che giacciono inevase nei cassetti del sindaco o di qualche assessore, e questo è grave perché denota un malfunzionamento della macchina amministrativa o, ancor peggio, una volontà ostativa della giunta nei confronti della minoranza, utilizzando però metodi illegali". Il sospetto nel Dem nasce anche dagli argomenti trattati nelle interrogazioni depositate. "Una – dice – è sul centro Alzheimer, del quale non si è saputo più nulla per anni. L’altra interrogazione riguarda il marchio Civitagreen, utilizzato dal Comune ma di proprietà dell’assessore Cognigni". C’è poi la terza questione, legata ai parcheggi e alla viabilità in via Piave e nelle strade limitrofe: "Anche qui il sindaco ha provato a far scendere una cappa di silenzio".