Micucci (Pd): "Si rischia di cadere nel ridicolo"

"La decisione di intitolare a Toro Seduto il piazzale antistante la palestra di Civitanova Alta non c’entra niente con Fausto Troiani. È frutto di un percorso storico e culturale vagliato dalla commissione Toponomastica, composta anche da esponenti dell’opposizione, e le scelte sono state condivise". Parole di Giorgio Pollastrelli, consigliere comunale della Lega e presidente della commissione Toponomastica che ha varato le ultime intitolazioni. Sta facendo rumore la scelta di celebrare Toro Seduto, perché agganciata a una polemica innescata da Troiani in un dibattito consiliare del 2018, quando il centrodestra respinse la proposta di intitolare una via ad Anna Frank, simbolo dell’Olocausto, e Troiani che oggi è presidente del consiglio comunale e cinque ani fa era vicesindaco, contrappose il capo tribù indiano alla giovane ebrea morta in un campo di concentramento nazista. "Abbiamo deliberato senza nessuno spirito polemico – assicura Pollastrelli – e tutto il lavoro svolto finora è andato nella direzione di superare le divisioni politiche, che non hanno senso". Della commissione Toponomastica fanno parte anche, per la maggioranza, proprio Troiani (Vince Civitanova), Pierpaolo Turchi (Civitanova Unica), Roberto Pantella (FdI) e per l’opposizione Silvia Squadroni (Siamo Civitanova), Piero Gismondi (La Nuova Città).

"Con tutto il rispetto per tutti, ad andare dietro ai desiderata di Troiani si rischia di cadere nel ridicolo". Così Francesco Micucci, consigliere comunale del Pd. Nel 2018 il suo partito era tra quelli che depositò la mozione, bocciata dal centrodestra, per intitolare uno spazio ad Anna Frank. Poche settimane fa è tornato alla carica battagliando con l’amministrazione per ottenere che il simbolo dell’Olocausto entrasse nello stradario. "È un atto doveroso e indispensabile – commenta – per rendere onore alla memoria di quel genocidio". Dopo una attesa di cinque anni, arriva la decisione dell’amministrazione di dedicare un giardino alla giovane ebrea, ma nell’atto spunta anche l’intitolazione di un parcheggio a Toro Seduto. "Non si può – sottolinea – non vederci lo stile di Troiani. In fondo fu sua la proposta ed è stata esaudita. Temo che chi amministra la città sia legato mani e piedi al suo modo di fare e nessuno di ribella. Lui dà le carte e questa storia lo conferma". Micucci dice la sua anche su una sorta di bilancino politico con cui sono state varate le nuove intitolazioni: alle vittime dei lager e a quelle dei gulag e, tra i nomi inseriti c’è anche Sergio Ramelli, studente militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia. Nella motivazione è scritto ‘vittima della violenza bieca del periodo storico di allora’. "Siamo negli anni di piombo – conclude Micucci – e in quel periodo ci sono state anche stragi come quella di Bologna, evidentemente non prese in considerazione dalla commissione toponomastica".

l. c.