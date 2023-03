Micucci: "Problema segnalato da tempo" Civitasvolta si muove per il sit-in di sabato

"Ci sono volute una sediata in testa a un negoziante e spray urticante spruzzato sui passeggini con i bambini per far svegliare i rappresentanti istituzionali". Così Francesco Micucci (Pd) interviene sulla miccia che si è accesa dopo lo scontro tra bande di giovani in corso Dalmazia. "Una situazione – dice – segnalata da tempo in una città in cui abbiamo chiesto e ottenuto un consiglio comunale sulla sicurezza. Ma poi, dove sono gli innesti di maggiori forze dell’ordine promessi ad ogni elezione dalla destra e mai arrivati, e dove sono i tavoli con le associazioni che lavorano in città con i giovani per studiare una strategia di prevenzione? Abbiamo presentato una mozione su questo tema. Speriamo sia sostenuta da tutti per passare finalmente dalle parole ai fatti".

Intanto prede corpo il sit-in organizzato per sabato, dalle 18 alle 20 in corso Dalmazia, teatro della guerriglia lo scorso fine settimana. Appuntamento nella Bottega Malatini, di Mauro Malatini, il commerciante colpito da una sediata mentre cercava di aiutare un ragazzino coinvolto nella mega rissa. ‘Siediti da noi. Un sabato estemporaneo. Incontri di arte e cultura con performance a sorpresa’ sarà il tema. L’iniziativa vuole essere una reazione alla violenza. "Desideriamo goderci lo spazio pubblico come luogo di socialità e bellezza", dice Malatini che ha ideato e curato la manifestazione insieme a Romina Antonelli e a Giusy Shin. L’evento, organizzato da Civitasvolta e Dimitri Papiri, è libero e gratuito, un modo per riappropriarsi di una strada che il sabato sera è territorio di onde di giovani.

l. c.