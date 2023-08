Micucci: "Sul tema sanità a Civitanova è chi la spara più grossa"

"Sulla sanità tra FdI e Lega è gara a chi la spara più grossa". Francesco Micucci (Pd) contesta affermazioni e annunci di Veronica Fortuna, segretaria cittadina leghista, circa la situazione della sanità a Civitanova. "Per superare – chiosa il dem – Borroni che da anni parla di 11 milioni di euro per l’ospedale di Civitanova, che nessuno ha mai visto, il duo Saltamartini-Fortuna ha pensato di annunciare 21 milioni tirando in ballo la giunta Ceriscioli, che i soldi sul nostro ospedale li aveva messi davvero: la nuova Tac, la nuova risonanza magnetica, il nuovo reparto di allergologia, di oncologia, il nuovo Dea. Oltre a tutti i primari nominati: otorino, medicina, ginecologia, nefrologia". Per Micucci dalla nuova giunta "per ora chiacchiere da bar: dei due piani del blocco operatorio neanche l’ombra di un progetto. A proposito del Covid Fiera tutta la strumentazione sta lì impacchettata e non trasferita all’ospedale da più di un anno e della Casa della Comunità, finanziata coi soldi del Pnrr. Intanto le liste di attesa sono un inferno". "La gente – ammonisce – non chiede ambulatori tra dieci anni, chiede una visita adesso". Micucci accusa poi il centro destra: "Negli ospedali il personale è carente. Quindi basta con la politica degli annunci".